Hakan Reçber, repesaj maçında yenildi ve madalya şansını yitirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda Hakan Reçber, repesaj maçında yenildi ve madalya şansını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 22:24
Hakan Reçber, repesaj maçında yenildi ve madalya şansını yitirdi
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda repesaj müsabakaları gerçekleştirildi.

Grand Palais'ta yapılan karşılaşmalarda milli tekvandocu Hakan Reçber, Brezilyalı Edival Pontes'le karşı karşıya geldi.

İlk raunt Brezilyalı sporcunun 8-7'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci raunt 3-3'lük eşitlikle sona ererken, son sayıyı alan Hakan Reçber, raundlarda durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü raundu 7-1 kazanan Edival Pontes, skoru da 2-1 yaparak galip gelen taraf oldu.

Bu sonuçla Hakan Reçber'in Paris 2024 macerası tamamlandı.


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