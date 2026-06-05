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Hakan Safi anlaştığını duyurmuştu: Al-Ahli'den flaş Merih Demiral açıklaması!

Hakan Safi anlaştığını duyurmuştu: Al-Ahli'den flaş Merih Demiral açıklaması!

5.06.2026 09:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hakan Safi anlaştığını duyurmuştu: Al-Ahli'den flaş Merih Demiral açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Hakan Safi'nin Merih Demiral ile anlaştığını açıklamasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den konuya dair açıklama geldi.

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Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Hakan Safi'nin milli futbolcu Merih Demiral transferini açıkladığı sözleri gündem yaratırken, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hakan Safi, yaptığı açıklamada, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek! Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim" ifadelerini kullanmıştı.

AH AHLI'DEN YANIT GELDİ

Bu açıklamaların ardından Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli, milli stoperin fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Suudi Arabistan temsilcisi paylaşımında, "Demiral baştan sona Al Ahli'li" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDAN AYRILMASI PLANLANMIYOR"

Öte yandan Al-Ahli cephesinden Merih Demiral'a dair açıklama geldi.

MBC'ye konuşan kulüp kaynakları, milli futbolcuyla yolları ayırmayı planlamadıklarını bildirdi.

Merih Demiral ile kısa süre önce yeni sözleşme imzaladıklarını ve 2029'a kadar kontrat yaptıklarını hatırlatan Al-Ahli yetkilisinin, "Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Önceki sezonda 32 maça çıkan Merih Demiral, 2590 dakika sahada kalmıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Merih Demiral #Al-Ahli

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