Hakan Safi transferi duyurdu: 'Merih Demiral'a teşekkür ederim'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, milli futbolcu Merih Demiral'ın transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Safi, ilk transferlerini duyurduklarını belirtirken, Merih Demiral'ın projelerine destek verdiğini ve sarı-lacivertli kulüpte önemli bir rol üstleneceğine inandığını ifade etti.

MERİH DEMİRAL'I AÇIKLADI

Hakan Safi, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim" sözlerini kullandı.

"LUIS SUAREZ FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK"

Safi, "Başkan seçilirsem Luis Suarez gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Porto Başkanı Andre Villas-Boas beni arayarak, 'Büyük bir iş başardın. Ben de onu transfer etmek istiyordum. Bunu nasıl başardın?' dedi" diye konuştu.

Hakan Safi, açıklamalarını, "Bitti zannetmeyin, daha yeni başlıyoruz. Çok daha fazla sürprizimiz olacak" sözleriyle tamamladı.