Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın çağrısına flaş yanıt: 'Bana destek olmadı, elimizi sıkmadı'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde birlik olalım. Hep beraber şampiyon olalım! Bu seneye hep beraber damga vuralım, bu herkese çağrımdır" ifadelerini kullanmıştı. Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yönetim kurulunu tanıttığı basın toplantısında Yıldırım'a yanıt verdi.

Hakan Safi'nin açıklamaları şöyle:

"Küsenlerden, kriz anında uzak olanlardan biri asla olmayacağım! Bizimkisi makam sevgisi değil, Fenerbahçe sevgisinin kendisi! Biz seçimi kazanacağız, bundan eminim! Ben inandım, sizler de inanın!"

“SEÇİMDEN ÖNCE TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLAYACAĞIZ”

"Teknik direktör için görüşmelerimiz devam ediyor! Türkiye Ligi'ni bilen hoca ile Fenerbahçe, şampiyonluğu kazanabilir! Burayı bilen hoca önemli, fikstür önemli. Hepsini dikkatli şekilde takip ediyoruz. Seçimden önce teknik direktörü açıklayacağız."

“59 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

"Dünyada 80'den fazla ülkede ticaret yapıyorum. Gittiğim her yerde futbol konuşuyoruz. Lobin faaliyetleri çok önemli. Biz bunları yeniden güçlü şekilde canlandırmaya çalışıyoruz. Saha içi ve saha dışında şampiyon olacağız! Saha dışında da geri kalmayacağız! 59. öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe'nin gerçekleri! Zamanı gelince bunları da alacağız! 59 öncesi şampiyonluklar kırmızı çizgimiz! Türkiye'deki yapı olayına "lobi" diyoruz! Benim olduğum yerde kimse yapı kuramaz!"

AZİZ YILDIRIM'A YANIT

"Sevgili başkanım (Aziz Yıldırım), 2018'den beri keşke bu birleşme çağrılarını yapsaydı! Bana destek olmadı, Ramazan ayındaki toplantıda elimizi sıkmadı! Kişinin kendine yaptığı ayıbı, başkası yapamaz!"

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Hakan Safi'nin listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ