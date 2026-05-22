Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe gibi değildik'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Final Four'da Olympiakos'a karşı kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Saras, "Bugün kendimiz gibi değildik. Şu çok barizdi: Olympiakos, Olympiakos gibi oynadı ama Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamadı" dedi.

Litvanyalı başantrenör, "Ne zaman biraz umutlansak anında çok kolay sayılar yedik. Farkı 2-3 kez dokuza, yediye indirdik ama sonra kolay sayılar yedik" ifadelerini kullandı.

Saras, "Olympiakos'u tebrik ederim, bizden çok daha iyilerdi" sözleriyle konuşmasını noktaladı.