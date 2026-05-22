Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe gibi değildik'

22.05.2026 20:22:00
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Final Four'da Olympiakos'a karşı 79-61 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Saras, "Bugün kendimiz gibi değildik. Şu çok barizdi: Olympiakos, Olympiakos gibi oynadı ama Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamadı" dedi.

Litvanyalı başantrenör, "Ne zaman biraz umutlansak anında çok kolay sayılar yedik. Farkı 2-3 kez dokuza, yediye indirdik ama sonra kolay sayılar yedik" ifadelerini kullandı.

Saras, "Olympiakos'u tebrik ederim, bizden çok daha iyilerdi" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Olympiakos engelini geçemedi... Fenerbahçe Beko, Final Four'a veda etti EuroLeague Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a 79-61 mağlup oldu. Yunan ekibi, finalde oynamaya hak kazandı.
Şekip Mosturoğlu'ndan Fenerbahçe camiasına birlik çağrısı: 'Büyüklüğümüz Galatasaray'ın ötesinde' Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulübe birlik çağrısında bulunurken "Büyüklüğümüz Galatasaray'ın ötesinde bir büyüklük" dedi.
Fenerbahçe cephesinden EuroLeague'e tepki: 'Gördüğüm en rezil Final Four organizasyonu' Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, Final Four organizasyonunda yaşanan aksaklıklara sert sözlerle tepki gösterdi.