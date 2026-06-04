Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması: 'Kylian Mbappe'yi alabilecek gücümüz var'

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan Mahmut Uslu ve Ömer Onan, seçim öncesi Tivibuspor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Transfer için açıklama yapan Mahmut Uslu, "Ne eksiğimiz olduğu belli. İki tane santrfor lazım bize. İkisiyle de anlaşıldı, getireceğiz. İki santrfor hazır. Sol ayaklı bir stoper gerekiyor. Bir de 23 yaş altında bir oyuncu lazım. Bu oyuncu sol bek ya da sağ bek olabilir. Nelson Semedo ve Mert Müldür var. Mert tam sağ bek gibi değil ama oynattılar. Milli takımda da oynuyor işte" dedi.

"MBAPPE ALABİLECEK GÜCÜMÜZ VAR"

Başkan adayı Hakan Safiye gönderme yapan Mahmut Uslu, "Real Madrid'de Mbappe problemi var, öyle mi? Bizim yönetim kadromuzun onu alabilecek gücü var. Para deniliyor ya hani" ifadelerini kullandı.

Limitlerle ilgili konuşan Mahmut Uslu, "Kurallar var, UEFA'nın limitleri var öyle eskisi gibi etrafından dolan arkasından dolan yok öyle kanunlar var kurallar var biz onu yapmayacağız, yapamayız" dedi.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

"Teknik direktörünüz belli mi?" sorusunu yanıtlayan Mahmut Uslu şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktör çalışmalarını yaptık. Bir seneliğine geliyoruz, bunun altını çizelim!

Jose Mourinho'yu başkan söylerken; Aykut Kocaman o zaman da vardı! Söylese, o zaman söylerdi! Aykut Kocaman'a çok ayıp ediyorlar! İsmail Kartal söyleniyor. Çalıştık ve yönetimin önüne getireceğiz isimleri!

Üç günde teknik direktör seçimi olmaz, 10 gün sürer! Oğuz Çetin iyi bir ekip kurdu, bizden de yönetimden yardım edenler olacak. Futbol aklı gibi...

Oyuncular seçiliyor. Antrenör takımı değil, Aziz Yıldırım'ın takımı gibi olacak. Antrenörü getireceğiz ve çalışacak."

FERDİ KADIOĞLU YANITI

Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'nun kiralanma durumunun olup olmadığının sorulması üzerine Mahmut Uslu, "Başkanın söylediğini iletiyorum. Ferdi Kadıoğlu ile temasa geçilmiş. Ancak gelmeyeceğini söylemiş. İngiltere veya yurt dışında başka ülkede daha yukarılara gitmek istediğini söylemiş. Barcelona seviyesinde kulüpler" açıklamasını yaptı.

Dortmund'dan Serhou Guirassy için konuşan Mahmut Uslu, "Serhou Guirassy için şu anki yönetim teklif vermiş! Biz pazarlık etmiyoruz, adamlara teklif gitmiş! Pazarlık şansımız yok! Dortmund falan bunlar ciddi kulüpler, Fenerbahçe gibi kulüpler... Bayern Münih'ten daha fazla üyeleri var! Gideceğiz rica edeceğiz 'Şu fiyata olur mu?' diyeceğiz" dedi.

"TAKIMDA KALMASI GEREKEN BİR OYUNCU AYRILMAK İSTİYORMUŞ"

Takımdan önemli bir ismin ayrılmak istediğini söyleyen Mahmut Uslu, "Şu an takımda tutmamız gereken bir oyuncu ayrılmak istiyormuş. Gidip konuşacağız, burada kalması için ikna etmeye çalışacağız" diye konuştu.