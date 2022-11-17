Hakem Cüneyt Çakır: '2 gün sonra son defa sahneye çıkacağım'

17 Kasım 2022 Perşembe, 20:57

Gaziantep'te jübile maçına çıkarak futbol hakemliği hayatını sonlandıracak olan hakem Cüneyt Çakır, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarından yararlanan çocuklarla buluştu. Düzenlenen gösteri maçını izleyen Çakır, temsili olarak düdüğünü maçın hakemine bıraktı.

21 yıl süren hakemlik kariyerinde yüzlerce Süper Lig maçı, onlarca derbi maçı ve 200'den fazla uluslararası maç yöneten hakem Cüneyt Çakır, jübile maçını Gaziantep’te oynanacak Türkiye - Çekya maçıyla yapacak. Cumartesi oynanacak milli maç öncesinde kente gelen Çakır, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasan Doğan Futbol Sahası'nda organize edilen programa katıldı. Çakır, 12 yaş grubundaki çocuklarla bir araya gelerek onlara deneyimlerini anlattı.

Hasan Doğan Futbol Sahası’nda yapılan etkinlikte Şampiyonlar Ligi müziği ile sahaya çıkan takımlar Cüneyt Çakır için “Cüneyt Çakır Hocamız Gazi Şehrimize Hoş Geldiniz” yazılı pankart taşıdı.

"2 GÜN SONRA SON DEFA SAHAYA ÇIKACAĞIM"

Hakem Cüneyt Çakır, iki gün sonra hakemlik hayatında son maça çıkarak jübilesini yapacağını ve bundan dolayı duygu yüklü olduğunu söyledi.

Gençlere eğitimlerini tamamlamaları ve sporda dünya starları çıkarılması için çok çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Çakır, “Böyle bir organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençler geleceğimiz. Ben inanıyorum ki bugün burada bulunan genç sporcu kardeşlerimizden biri belki ileride dünya starı olacak. Gençlerimiz eğitimlerine devam etsinler, çalışmaktan vazgeçmesinler. Çok duygu yüklüyüm. 2 gün sonra son defa sahaya çıkacağım. Dolayısıyla böyle bir organizasyonu düşünenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.