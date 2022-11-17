Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'ın özel maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 16:21
Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
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A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı özel maç öncesinde İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, aday kadrodan çıkarılmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İskoçya maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu da A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım 19 Kasım Cuma günü Çekya ile karşı karşıya gelecek.


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