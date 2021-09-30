Hakem Cüneyt Çakır'a UEFA'dan ceza gelebilir

30 Eylül 2021 Perşembe, 18:44

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Milan-Atletico Madrid maçının tartışmaları sürüyor. İtalyan ekibinin San Siro’da 2-1 kaybettiği mücadeleyi yöneten Cüneyt Çakır ev sahibi takımdan Franck Kessie’yi 29. dakikada oyundan atmış, 90+5'te de Atletico lehine penaltı vermişti.

Bu kararlar İtalyanların büyük tepkisini çekti. Milan cephesi penaltıda topun önce Lemar'ın ardından Kalulu'nun eline çarpması nedeniyle kararının yanlış olduğunu savundu.

İtalyan eski hakem Gianluca Paparesta ise, “Umarım Cüneyt Çakır uzun bir uzaklaştırma cezası alır. Penaltı pozisyonunu izlemeye gitmesini ve VAR'dan yararlanmamasını anlamıyorum” sözleriyle en ağır tepkiyi verdi.

Bu gelişmelerin ardından La Gazzeta dello Sport dikkat çeken bir iddiada bulundu. İtalyanların ünlü gazetesine göre, Milan, Çakır için UEFA’ya resmi şikayette bulunacak. Haberde UEFA’nın da hakemimizin kötü performansını kabul ettiği ve Cüneyt Çakır’a uzun bir süre görev vermeyeceği belirtildi.