Hakeme büyük tepki

FENERBAHÇE, Süper Lig’in 5. haftasındaki dev randevuda konuk ettiği Trabzonspor’u 1-0 yenerken mücadeleye hakem Ozan Ergün’ün kararları damga vurdu. 11. dakikada Onuachu golü buldu. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ergün, Onuachu’nun dirseğiyle Skriniar’a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 19. dakikada Okay’ın Kerem’in bileğine tabanla müdahalesinde Ozan Ergün, sarı kart gösterdi. Ergün, VAR’dan pozisyonu izleyip Okay’a kırmızı çıkardı. 49. dakikada Nesyri’nin şutunda üst direğe çarpıp yere düşen topun çizgiyi geçip geçmediği tartışması yaşandı. VAR, topun tamamının çizgiyi geçmediğine hükmetti. Trabzonspor, F.Bahçe’nin golünden önce ofsayt itirazında bulundu, karar değişmedi. Maç sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, içinde “Şike hâlâ devam ediyor” cümlesinin geçtiği bir paylaşım yaptı. F.Bahçe yöneticisi Hulusi Belgü, “2011-2012 kupasını unutamıyorlar! Aykut Kocaman’ın attığı golle şampiyonluğu aldığımızı unutamıyorlar!” yanıtını verdi. Belgü, “Trabzonspor’un golünden önce çok net bir fauldü. Verilmeyen golümüz, tartışmaya açık. Çok net görülüyor topun çizgiyi geçtiği ama VAR hakemleri görememişler!” dedi