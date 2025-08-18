Hakeme isyan

Beşiktaş, maç 0-0 devam ederken Joao Mario’nun ceza sahasında Robin Yalçın’ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, bir süre bekleyip VAR uyarısıyla ofsayt kararı verdi. Ancak pozisyonun tekrar görüntüsü yayına verilmedi. Eyüpspor ise Beşiktaş’a verilen penaltıya uzun süre itiraz etti. Siyah-Beyazlılar, Eyüpspor’un 1-1’i bulduğu golde Claro’nun topu elle aşırdığını savundu ancak Meler ile VAR aynı görüşte değildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bazı kararları sonrası uzun süre Meler’e yönelik küfürlü tezahüratta bulundu.

ÜÇ İSİM SAKAT - Beşiktaş’ta maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Muçi, ısınma sırasında belinde ağrı hissedince ilk 11’den ve kadrodan çıkarıldı. Muçi’nin yerine Rashica 11’de forma giydi. Yeni transfer sol bek Jurasek ise kasındaki sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Sol bekte forma giyen Emirhan da sağ ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle 70. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

ISLIKLI TEPKİ - Beşiktaş tribünleri, üst üste top kayıpları yapan Rashica’yı ve oyundan çıkarken Svensson’u ıslıklayıp tepki gösterdi