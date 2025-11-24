Hakeme isyan var

Fenerbahçe, G.Saray derbisi öncesi ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı Çaykur Rizespor maçında 5-2’lik kritik bir geri dönüşe imza atarken hakem Çağdaş Altay’ın kararlarına isyan etti. Sarı-Lacivertliler, 6. dakikada yedikleri ilk golden önce Rizeli Buljubasic’in topu kaparken Fred’in yüzüne vurduğu yönünde itirazda bulunup faul bekledi. Hakem Altay’ın devam ettirdiği bu pozisyon gol oldu. VAR’dan izleme tavsiyesi gelmedi. Karadeniz ekibinin ikinci golünden önce Laçi’nin şutunda top, sırtını dönen Fred’in omzuna geldi. Hakem Çağdaş Altay, Fred’in topa elle müdahale ettiğini belirtip serbest vuruş kararı verdi. Sarı-Lacivertliler uzun süre itiraz ederken Laçi frikikten golü atıp skoru 2-0 yaptı.