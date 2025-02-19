Hakeme küfretmişti: Jude Bellingham'ın cezası belli oldu!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in İngiliz oyuncusu Jude Bellingham, Osasuna maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle men cezası aldı.

Hakeme küfretmişti: Jude Bellingham'ın cezası belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 17:10

İspanya Futbol Federasyonu, Osasuna maçında kırmızı kart gören Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'a 2 maç men cezası verdi.

REAL MADRID İTİRAZ EDECEK

La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid'in Osasuna ile 1-1 berabere kaldığı maçın 39. dakikasında Jude Bellingham, hakeme yönelik sözlü tepkisi dolayısıyla kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Real Madrid'in federasyonun kararına itiraz edeceği belirtildi.


Etiketler: #Jude Bellingham #real madrid #kırmızı kart

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