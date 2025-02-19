Hakeme küfretmişti: Jude Bellingham'ın cezası belli oldu!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in İngiliz oyuncusu Jude Bellingham, Osasuna maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle men cezası aldı.
İspanya Futbol Federasyonu, Osasuna maçında kırmızı kart gören Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'a 2 maç men cezası verdi.
REAL MADRID İTİRAZ EDECEK
La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid'in Osasuna ile 1-1 berabere kaldığı maçın 39. dakikasında Jude Bellingham, hakeme yönelik sözlü tepkisi dolayısıyla kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, Real Madrid'in federasyonun kararına itiraz edeceği belirtildi.
Etiketler: #Jude Bellingham #real madrid #kırmızı kart
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