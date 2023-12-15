Hakeme saldırmıştı: Milli antrenör görevden alındı!
23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldıran Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından görevden alındı.
Türkiye Güreş Federasyonu, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldırmasından dolayı Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu tarafından 2 ay ceza alan Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali'yi görevden aldı.
Erdoğan Karaali
ERDOĞAN KARAALİ'YE 2 AY MEN
Alınan bilgiye göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada 97 kilo finalinden sonra hakeme saldırdığı gerekçesiyle Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu, Karaali'ye 2 ay men, Türkiye Güreş Federasyonu'na ise 500 İsviçre Frangı para cezası verdi.
Bu gelişme üzerine federasyon, "sporda şiddet ve doping konularında sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda benzer sorunların tekrar etmemesi adına Erdoğan Karaali'nin görevine son verdi.
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