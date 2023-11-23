Milli güreşçi Meksika'dan bronz madalya ile döndü!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:45

Güncelleme: 23.11.2023 - 12:45

Milli halterci Muhammet Emin Burun, Meksika'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Guadalajara şehrinde organize edilen şampiyonada ay-yıldızlı genç sporcu Muhammet Emin Burun, koparmada 161 kiloluk derecesiyle üçüncü oldu.

TOPLAMDA DÖRDÜNCÜ OLDU

Silkmede 192 kiloluk derecesiyle altıncı sırada yer alan milli halterci, toplamda ise 353 kilo ile dördüncü olarak mücadelesini tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, bronz madalya alan milli sporcuyu, antrenörlerini ve kulübünü tebrik etti.