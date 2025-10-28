Hakemler bahse girdi!

TÜRK futbolunu sarsan gelişme... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı olduğunu ve bu 371 hakemin 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. TFF’nin Riva tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanoğlu, devlet birimlerinden aldıkları veriler ve profesyonel isimlerin çalışmaları neticesinde bu skandalı ortaya çıkardıklarını belirtti. Hacıosmanoğlu, “7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000’in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir” dedi.

‘KULÜPLER DE ARAŞTIRSIN YOKSA BİZ AÇIKLARIZ’

Yaptıkları çalışmayı FIFA ve UEFA ile de paylaştıklarını duyuran Hacıosmanoğlu, tüm kulüplere çağrıda bulunup, “Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak, futbol ailesine düşen görev de güzide kulüplerimizin başkanları kendileriyle başlayıp, yönetim kurullarıyla, futbolcuları da dahil olmak üzere kendilerini kontrol edip kamuoyuyla bunları paylaşmalı. Aksi durumda biz çalışmaları güzide devlet kurumlarıyla yapıyoruz ve kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.