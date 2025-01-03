Hakemlik sistemindeki Danışma Heyeti; federasyon, FIFA, UEFA talimatlarına uymuyor

Yayınlanma: 03.01.2025 - 06:06

Güncelleme: 03.01.2025 - 06:06

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başı Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) uygulamaya koymayı planladığı “Danışma Kurulu” nedeniyle ağrımaya başladı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, “Atama, strateji ve eğitim dahil tüm yetki onlarda olacak” dediği Danışma Kurulu’nun; FIFA, UEFA ve TFF yönetmeliklerine aykırı olduğu ortaya çıktı. Özellikle FIFA’nın, hakem kuruluyla ilgili olmazsa olmazı, ana statü 14. madde, “Kulüplerden bağımsız seçilmesi veya atanması” olarak belirtilmiş. 5 kişilik kurulda 3 ismi Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin ataması, bu maddeyi direkt ihlâl ediyor. Diğer 2 kişiyi de TFF’nin belirlemesi, “garabet” görünümündeki Danışma Kurulu’nda “liyakat” sorununu beraberinde getirecek.

5 YIL ŞARTI İHLAL EDİLDİ

Örneğin TFF 1. Lig Kulüpler Birliği’nin hakem danışmanı, bir süre önce şaibeli yönetimler nedeniyle meslekten el çektirilen bir isim. Yine UEFA, yönetmelikleri gereği kendine bağlı ülkelerin hakem komitesinde 5 yıl üst düzey hakemlik şartı koşuyor. Ayrıca Turgut Özal döneminde özerkleşen ve 5894 sayılı yasayla yetkileri koruma altına alınan TFF’nin çerçeve statüsünde hakem atama, eğitim vb. yetkilerin MHK’de olduğu belirtiliyor.

‘YETKİSİZ’ BAŞKAN!

Bir anlamda TFF Başkanı tarafından, kendi görev süresince yetkilendirilerek atanan Merkez Hakem Kurulu da Danışma Kurulu’nun “inanılmaz” yetkileri nedeniyle “noter” olarak görev yapacak. MHK Başkanı ve yönetimi, hakemlik üzerine atamalar dahil hiçbir yetki kullanamayacak. Bir başka sorun ise Danışma Kurulu’na seçilecek olası duayen hakemlerin tamamının şu sıralar TV’lerde yüklü meblağlar karşılığı hakem hatalarını yorumlaması. Bu sistemin ikinci yarıya yetişmesi ise olanaksız.