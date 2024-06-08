Hakim Ziyech attı, Fas kazandı
Fas, Afrika Dünya Kupası Elemeleri'nde ağırladığı Zambiya'yı 2-1 yendi.
Afrika Dünya Kupası Elemeleri E Grubu karşılaşmasında Fas ile Zambiya karşı karşıya geldi. Fas konuk ettiği Zambiya'yı 2-1 mağlup etti.
Fas'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Hakim Ziyech ve 67. dakikada Eliesse Ben Seghir kaydetti.
Zambiya'nın tek golünü ise 80. dakikada Edward Chilufya attı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakim Ziyech 64 dakika sahada kaldı.
Fas bir sonraki karşılaşmasında Kongo deplasmanına giderken, Zambiya sahasında Tanzanya'yı konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha bugün ortaya çıkan anketlerde...'
- Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz kararı!
- Bu da 'Erdoğan'ı indirdin' soruşturması!
- 'Şimdiden haber vereyim...'
- ABD’nin 130 yıllık ünlü bira markasını satın aldı
- 'Tek kişi kalsak da...'
- Olympiakos'tan Ergin Ataman açıklaması
- 'İçeriği izah etmek zorunda'
- Eşine söyleyemediği belirti 'kanser' teşhisi getirdi
- Kavurucu sıcak fiyatları etkiledi! Tarlada fiyatı 6 lira