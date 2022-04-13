Halil Dervişoğlu'na Avrupa'dan 5 talip
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun La Liga'ya transfer olmak istediği öne sürüldü. Genç oyuncununu durumunu yakından takip eden Avrupalı 5 kulüp var.
Bir buçuk sezondur kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu'na talipler artıyor. İspanya'da yayın yapan Estadio Deportivo'nun iddiasına göre La Liga, Bundesliga ve Serie A'dan genç futbolcuya talipler var.
Halil Dervişoğlu'nun 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna vurgu yapılan haberde Galatasaray'ın bu ücreti ödemeye sıcak bakmadığı, oyuncunun da kariyerini La Liga'da sürdürmek istediği iddia edildi.
Bonservisi İngiliz ekibi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'nu La Liga'dan Valencia ve Real Betis istiyor. Bir başka İspanyol kulübü Celta Vigo da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
İspanya'nın yanı sıra Almanya'dan Stuttgart ve İtalya'dan Torino'nun da 22 yaşındaki golcüyle ilgilendiği iddia edildi.
Oyuncunun menajerinin yeni sezon için çalışmalara başladığı kaydedilirken İspanyol kulüplerinin ilk hedefinin Dervişoğlu'nu kiralamak olduğu belirtildi.
Milli futbolcu bu sezon Galatasaray formasını 27 resmi maçta giyerken 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. (NTVSpor)
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