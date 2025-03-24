Halil Umut Meler karşılaşmayı yarıda bıraktı!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:41

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:41

İrlanda, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bulgaristan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, 37. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara gelerek sağlık ekipleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hakem tedavisinin ardından oyuna devam etti.

2. yarıya Halil Umut Meler'in başlamaması kısa süreli şaşkınlık yaratırken, Meler'in ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle sahaya çıkmadığı anlaşıldı. Mücadelenin 2. yarısında 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.

Büyük heyecana sahne olan maçta İrlanda, 2. yarıya 1-0 geride başlarken bulduğu gollerle 2-1'lik skorla galibiyete uzandı.

İrlanda bu galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na yükseldi.