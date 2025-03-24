Halil Umut Meler karşılaşmayı yarıda bıraktı!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda, sahasında Bulgaristan'ı 2-1 mağlup ederekn B Ligi'ne yükseldi. Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, büyük bir talihsizlik yaşadı.

Halil Umut Meler karşılaşmayı yarıda bıraktı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:41

İrlanda, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bulgaristan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, 37. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara gelerek sağlık ekipleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hakem tedavisinin ardından oyuna devam etti.

2. yarıya Halil Umut Meler'in başlamaması kısa süreli şaşkınlık yaratırken, Meler'in ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle sahaya çıkmadığı anlaşıldı. Mücadelenin 2. yarısında 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.

Büyük heyecana sahne olan maçta İrlanda, 2. yarıya 1-0 geride başlarken bulduğu gollerle 2-1'lik skorla galibiyete uzandı.

İrlanda bu galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na yükseldi.


Etiketler: #Halil Umut Meler #İrlanda #Bulgaristan

İlgili Haberler

Halil Umut Meler'e büyük tepki: 'Dehşetin hakemi'

Halil Umut Meler'e büyük tepki: 'Dehşetin hakemi'
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler