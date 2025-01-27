UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Young Boys-Kızılyıldız mücadelesini FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
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DHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 19:39

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 29 Ocak Çarşamba günü İsviçre'nin Young Boys ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetecek.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello üstlenirken, Yardımcı VAR (AVAR) olarak Paolo Mazzoleni görev alacak.


Etiketler: #Halil Umut Meler #Kızılyıldız #young boys #uefa şampiyonlar ligi

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