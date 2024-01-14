Halil Umut Meler sahalara döndü: İstanbulspor ile Konyaspor yenişemedi!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 15:31

Güncelleme: 14.01.2024 - 15:31

Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmada iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

HALİL UMUT MELER SAHALARA DÖNDÜ

Mücadelede iki takımın da birer golü, VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, bu maçla birlikte sahalara geri döndü. Taraftarlar, hakem Meler'e yoğun ilgi gösterdi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 7, Konyaspor 19 puana yükseldi.

İstanbulspor, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.