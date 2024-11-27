Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'da düdük çalacak
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab- Al Hilal maçını yönetecek.
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak Al Shabab-Al Hilal karşılaşmasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Meler, hafta sonu oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Shabab Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Öte yandan VAR'da Almanya Futbol Federasyonundan Bastien Dankert, AVAR'da ise Murat Tuğberk Curbay görev alacak.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 28 puanlı Al Hilal, lider Al Ittihad'ın (30) ardından 2. sırada bulunuyor. Al Shabab ise topladığı 22 puan ve averajla Al Nassr'ın bir basamak altında 4. sırada yer alıyor.
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