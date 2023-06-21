Halil Umut Meler yönetti, Almanya kaybetti!

Halil Umut Meler'in düdük çaldığı hazırlık karşılaşmasında Almanya, Kolombiya'ya 2-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 08:18
Halil Umut Meler yönetti, Almanya kaybetti!
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Almanya hazırlık maçında, kendi sahasında ağırladığı Güney Amerika ekibi Kolombiya'ya 2-0'lık skorla kaybetti.

Gelsenkirchen şehrinde Veltins Arena'da oynanan maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 54.dakikada Luiz Diaz ve 82.dakikada penaltıdan Juan Cuadrado kaydetti.


Halil Umut Meler Almanya Kolombiya

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