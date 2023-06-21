Halil Umut Meler yönetti, Almanya kaybetti!
Halil Umut Meler'in düdük çaldığı hazırlık karşılaşmasında Almanya, Kolombiya'ya 2-0 mağlup oldu.
Almanya hazırlık maçında, kendi sahasında ağırladığı Güney Amerika ekibi Kolombiya'ya 2-0'lık skorla kaybetti.
Gelsenkirchen şehrinde Veltins Arena'da oynanan maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.
Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 54.dakikada Luiz Diaz ve 82.dakikada penaltıdan Juan Cuadrado kaydetti.
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