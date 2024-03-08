Halil Umut Meler yönetti, Milan kazandı!

Milan, Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Slavia Prag'ı 4-2'lik skorla yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:58
Halil Umut Meler yönetti, Milan kazandı!
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında AC Milan ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan, 4-2'lik skorla kazandı.

Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Slavia Prag, 26. dakikada Malick Diouf'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Milan, 34. dakikada Olivier Giroud'nun golüyle öne geçti. Slavia Prag, 36. dakikada David Doudera'nın şık golüyle eşitliği sağladı.

İtalyan devi, 44. dakikada Tijani Reijnders'in golüyle bir kez daha öne geçti. Ruben Loftus-Cheek, 45+1'de ilk yarının skorunu belirledi.

Slavia Prag, 65. dakikada Ivan Schranz'ın golüyle tur umutlarını rövanşa taşımak istedi ama 85. dakikada Christian Pulisic maçın skorunu belirledi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 14 Mart Perşembe günü Çekya'da oynanacak.


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