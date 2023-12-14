Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ile Ankaragücü'nün cezası ne olacak? Spor hukukçuları yanıtladı!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:39

Güncelleme: 14.12.2023 - 11:39

Ankaragücü'nün kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'nın alacağı ceza merak konusu oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Faruk Koca, Ankaragücü Kulübü başkanlığından istifa etmişti.

NTV'ye konuşan spor hukukçusu Alpay Köse, Koca'nın ceza hukuku ve spor disiplini açısından iki farklı ceza almasının beklendiğini söyledi.

Köse'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bu konunun iki boyutu var. Ceza hukuku boyutu ve spor disiplin boyutu. Ceza boyutuna baktığımızda, burada bir saldırı fiili var. Kasten yaralama söz konusu. Ancak bu basit bir kasten yaralama durumu değil. Zira bizim 6222 sayılı yasamız sporda bu tür olaylara karşı ayrıca hükümler içermektedir. Hakemler maç yönettikleri sırada kamu görevlisi sayıldıkları için onlara karşı yapılan bu tür fiilerde verilecek cezalar yarı oranında artırılacaktır. Dolayısıyla "kasten yaralama" suçundan dolayı 1.5 ile 4.5 yıl arası bir cezalandırma durumu söz konusu olabilir. Ancak konu bununla bitmiyor. Hakaret olmasından dolayı da ayrı bir tahkikat yapılacaktır. Ayrıca burada toplumu şiddete ve kine yöneltmek noktasında da savcıların değerlendirme yapabileceğini düşünüyorum."

"SPOR YÖNETİCİLİĞİNDEN MEN CEZASI..."

Olay gerçekten çok vahim. Bütün dünyada bu haberler gündeme gelmiş durumda. Bu açıdan spor disiplini tarafında da bu olaya karışan yöneticilerin disiplin soruşturmasına tabi olarak spordan ve spor yöneticiliğinden tamamen men edilme noktasında bir cezalandırma almaları söz konusu olabilir. Burada hak mahrumiyeti cezası verilecektir yöneticilerle alakalı. Bu ceza toplamda 3 yılı geçerse zaten süresiz hale geliyor. Buradaki fiilleri topladığımızda 3 yılı bulması gayet olası. Dolayısıyla direkt süresiz men cezası verilebilir veya 3 yılın üstü bir hak mahrumiyeti verilebilir. Bu durumda da TFF bünyesindeki takımlarda başkan veya yönetici olmaları mümkün olmuyor. Dernek ya da şirket başkanı oldukları için hukuken bunların düşürülmesi mümkün değil ancak kulüp başkanlığı ya da yöneticiliği düşmüş oluyor."

"ANKARAGÜCÜ’NE SAHA KAPATMA CEZASI"

Spor hukukçusu Anıl Dinçer ise Hürriyet'e yaptığı açıklamada çirkin saldırının hukuki yönüne dair bilgiler verdi.

Faruk Koca'nın 1-3 yıl arası hapis cezası alabileceğini belirten Dinçer, "TFF Disiplin Talimatı’nın, ‘saldırı’ başlıklı 44.maddesi ve ‘kavga’ başlıklı 45.maddesinde ciddi cezalar öngörülmektedir. 44. maddeye göre ilgili kulüp başkanı, 400 gün hak mahrumiyeti ve 825 bin TL para cezası alabilir. 45. maddeye göre ise 200 gün hak mahrumiyeti cezası ve 390 bin TL para cezası alabilir. Bunlar eklenerek gidebilir. Bu nedenle, Faruk Koca’nın 1.5-2 yıl sahalardan uzak kalma ihtimali var. Kulübün ise saha kapatma ve para cezası alması oldukça kuvvetli ihtimal, çünkü kulüp başkanının yaptığı eylemlerden doğrudan sorumlu. Faruk Koca, ayrıca TCK 86’ya göre kasten adam yaralama suçundan ceza alabilir. Müsabaka hakemleri, ‘kamu görevlisi’ olarak tanımlanıyor. Bu nedenle, 1-3 yıl hapis cezası mümkün" dedi.

“KANUN, ‘ŞİDDET VARSA YARI ORANINDA ARTIRABİLİRSİNİZ’ DİYOR”

Yaşanan olayın şikayete tabi olmadığını dile getiren Anıl Dinçer, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 17.maddesine göre de spor alanlarında kasten yaralama suçunun işlenmesi halinde şikâyet şartı aranmamakta. Yani şikâyete tabi olmayan bir ceza bu. Devlet resen soruşturma başlatır ve devamını getirir. Ayrıca ceza yarı oranında arttırılabilir. Öngörülen 1-3 yıllık ceza, yarı oranında arttırılabilir. Saldırı ve kavgaya ilişkin olarak TFF Disiplin Talimatı’nın hükümleri ve cezalar belli. Hak mahrumiyeti ve para cezası var. Ayrıca, konu adli vaka. Adli olarak TCK’da 1 ila 3 yıl olarak ceza öngörülmüş. 6222 sayılı kanunda 'futbol müsabakalarında şiddet varsa, yarı oranında artırabilirsiniz.' diyor" ifadelerini kullandı.

“HAKEM, KAMU GÖREVLİSİ SAYILDIĞI İÇİN CİDDİ CEZALAR GELECEK”

Hakemlerin kamu görevlisi olarak sayılması nedeniyle cezaların ciddi boyutta olacağının altını çizen Dinçer, "6222 sayılı kanunun 20. maddesi önemli. Olayın seyrini ve ceza miktarını artıran unsurlardan biri de şu: Hakemler kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır. Yani hakemler kamu görevlisi. Ondan dolayı ciddi cezalar gelecek. Bir kamu görevlisine karşı yapılmış bir şiddet eylemi var. Buna benzer bir olay daha önce İstanbul Süper Amatör Lig’de yaşanmıştı. Genç takım maçında hakeme vuran 20 yaşındaki futbolcuya, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, hapis cezası ve 1 yıl süreyle spor alanlarına giriş yasağı vermişti. Hakim, hakeme saldıran futbolcuya önce 4 ay hapis cezası verdi. Hakemin kamu görevlisi sayılmasından dolayı futbolcunun cezası 6 aya yükseltilmişti" diye konuştu.

“FARUK KOCA, 2 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI ALIRSA...”

Son olarak Faruk Koca'nın yöneticilik durumuyla ilgili de bilgi veren Anıl Dinçer, "Devlet bunu kamu davası olarak görecek ve şikâyete tabi olmaksızın soruşturma başlatacak ve devamını getirecektir. Sonuç olarak; 1.5 yılı bulabilen hak mahrumiyeti cezası, 1 milyon TL’yi aşacak para cezası, belki 4.5 yılı bulabilecek hapis cezası, maksimum olarak öngörülen cezalardır. Ayrıca, kişilik haklarına saldırı olduğu için ek cezalar gelebilir. Faruk Koca, şu an kulüp yöneticiliği yapamayacak ama ileride onu engelleyecek çok fazla bir durum yok. Bunun tek istisnası ise kasten işlenen suçtan 2 yıldan fazla hapis cezası alması" diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Maçın ardından Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü başkanlığı görevinden istifa etmişti.