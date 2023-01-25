Halkbank, Avrupa'da lider turladı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 20:29

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 20:29

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında Halkbank, Bulgaristan temsilcisi Hebar'ı 3-0 yendi.

Çeyrek finali daha önce garantileyen Halkbank, son 5 maçını kazanarak grubunu da lider olarak tamamladı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Chantal Kaiser (Fransa)

Halkbank: Doğukan Ulu, Abdel-Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a, Bruno (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk)

Hebar: Massari, Nikolov, Sabbi, Aleksiev, Petkov, Tusch (Karakashev, Salparov, Latunov, Dimitrov, Simenov, Lapkov, Shekerdzhiev)

Setler: 25-22, 27-25, 25-19

Süre: 81 dakika (26, 31, 24)