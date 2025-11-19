Halkbank, Bursa'ya set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova
Halkbank: Arda Bostan, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Leal, Ertuğrul Gazi Metin (Volkan Döne, Umut Özdemir, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Tuna Uzunkol, Hofer, Berk Dilmenler, Ömer Burak Karahan)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Corre, Mestre, Hasan Sıkar, Dirlic, Oğuzhan Doğruluk (Ümit Demir, Yunus Emre Erşahin, Vidal, Enis Ali Ay, Emir Kutay Erden, Gökhan Gökgöz, Kadir Bircan, Emir Kaan Öztürk, Burhan Zorluer)
Setler: 25-21, 25-19, 25-21
Süre: 84 dakika