Cumhuriyet Gazetesi Logo
Halkbank, Bursa'ya set vermedi

Halkbank, Bursa'ya set vermedi

19.11.2025 17:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Halkbank, Bursa'ya set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova

Halkbank: Arda Bostan, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Leal, Ertuğrul Gazi Metin (Volkan Döne, Umut Özdemir, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Tuna Uzunkol, Hofer, Berk Dilmenler, Ömer Burak Karahan)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Corre, Mestre, Hasan Sıkar, Dirlic, Oğuzhan Doğruluk (Ümit Demir, Yunus Emre Erşahin, Vidal, Enis Ali Ay, Emir Kutay Erden, Gökhan Gökgöz, Kadir Bircan, Emir Kaan Öztürk, Burhan Zorluer)

Setler: 25-21, 25-19, 25-21

Süre: 84 dakika

İlgili Konular: #voleybol #halkbank #Bursa Büyükşehir Belediye Spor