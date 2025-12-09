Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.12.2025 23:14:00
AA
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 mağlup oldu.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 yenildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 4. olan Halkbank, Polonya Ligi ve CEV Challenge Kupası'nın son şampiyonu Bogdanka LUK Lublin ekibiyle Lublin kentindeki Globus Tomasz Wojtowicz Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Maçta ilk seti 25-20, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de 25-13 alan Polonya temsilcisi, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçını, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile 7 Ocak 2026 tarihinde Ankara'da, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, saat 20.00'de oynayacak.

