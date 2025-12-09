Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.12.2025 23:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Lennart Karl tarihe geçti: Bayern Münih 3 puanı üç golle aldı!

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sporting Lizbon'u 3-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında Bayern Münih ile Sporting karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Sporting öne geçti ama Bayern Münih müthiş bir geri dönüşle maçı 3-1 kazandı.

Sporting, 54. dakikada Joshua Kimmich'in kendi kalesine attığı gol ile maçta 1-0 öne geçti.

17 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih, 65. dakikada Serge Gnabry, 69. dakikada Lennart Karl ve 77. dakikada Jonathan Tah'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

Lennart Karl, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste üç maçta gol atan en genç oyuncu (17 yıl, 290 gün) oldu.

Alman ekibi Bayern Münih'te maça 11'de başlayan ve 77 dakika sahada kalan 17 yaşındaki futbolcu Lennart Karl, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. golünü kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 15'e yükselti. Sporting 10 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak 2026 tarihinde Bayern Münih, Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak. Sporting 20 Ocak 2026'da PSG'yi konuk edecek.

#Bayern Münih #uefa şampiyonlar ligi #sporting lizbon

