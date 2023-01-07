Halkbank, Develi'ye set vermedi

Halkbank, Efeler Ligi'nin 14. haftasında Develi Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2023 - 21:13
Halkbank, Develi'ye set vermedi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı

Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Berkan Eryüz, Abdullah Çam, Yusuf Eken, Ian, Hamdi Erkan (Alperay Demirciler)

Halkbank: Doğukan Ulu, Ma'a, Bruno, Matic, Nimir Abdelaziz, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Deniz İvgen, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 16-25, 21-25, 13-25

Süre: 67 dakika (23, 24, 20)


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