Halkbank evinde kaybetti turu deplasmanda bıraktı
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Halkbank ağırladığı Cucine Lube'ye 3-1 mağlup oldu.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İtalyan kulübü Cucine Lube'yi ağırladığı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-1 kaybetti.
Karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Peter Szabo (Macaristan)
Halkbank: Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Perrin, Blankenau)
Cucine Lube: Anzani, Adis Lagumdzija, Nikolov, Chinenyeze, De Cecco, Yant (Balaso, Thelle, Bisotto, Diamantini)
Setler: 21-25, 21-25, 27-25, 22-25
Süre: 106 dakika (24, 25, 29, 28)
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