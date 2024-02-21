Halkbank evinde kaybetti turu deplasmanda bıraktı

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Halkbank ağırladığı Cucine Lube'ye 3-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 21:18
Halkbank evinde kaybetti turu deplasmanda bıraktı
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İtalyan kulübü Cucine Lube'yi ağırladığı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-1 kaybetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

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Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Peter Szabo (Macaristan)

Halkbank: Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Perrin, Blankenau)

Cucine Lube: Anzani, Adis Lagumdzija, Nikolov, Chinenyeze, De Cecco, Yant (Balaso, Thelle, Bisotto, Diamantini)

Setler: 21-25, 21-25, 27-25, 22-25

Süre: 106 dakika (24, 25, 29, 28)


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