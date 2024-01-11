Halkbank evinde set alamadan kaybetti!

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Halkbank, Gas Sales Daiko takımına 3-0 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 08:12
Halkbank evinde set alamadan kaybetti!
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Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Halkbank, İtalya'nın Gas Sales Daiko takımına 3-0 yenildi.

Gas Sales Daiko, mücadelenin ilk setine 3-0'lık seriyle başladı. Halkbank aradaki farkı kapatmaya çalışsa da buna izin vermeyen Gas Sales Daiko, etkili oynadığı ilk seti 25-19 önde tamamladı.

İkinci sete daha iyi başlayan Halkbank, 3 sayılık (8-5) avantaj elde etti. Etkili servislerle setin ortalarında farkı eriterek eşitliği (15-15) yakalayan Gas Sales Daiko'ya, yine etkili servislerle karşılık veren Halkbank, yeniden farkı 2 sayıya (17-15) çıkardı. Setin sonlarına doğru yeniden eşitliği yakalayan (22-22) Gas Sales Daiko, çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 kazandı.

Üçüncü sete de iyi başlayan Gas Sales Daiko, mücadelenin başında 6 sayılık (6-12) fark yakaladı. Set boyunca etkili oyununu sürdüren Gas Sales Daiko, üçüncü seti 25-19, mücadeleyi de 3-0 kazandı.

Bu sonuçla ikinci yenilgisini alan başkent temsilcisi, grubun son maçında 17 Ocak'ta deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk olacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Perrin, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, Mirza Lagumdzija)

Gas Sales Daiko: Santos, Simon, Romano, Recine, Caneschi, Brizard (Scanferla, Gironi, Andringa)

Setler: 19-25, 23-25, 19-25

Süre: 85 dakika (27, 31, 27)


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