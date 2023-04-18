Halkbank - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Halkbank ile Fenerbahçe HDI Sigorta, Erkekler Kupa Voley finalinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile Halkbank karşı karşıya gelecek.
HALKBANK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Bursa'daki Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.
HALKBANK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından yayımlanacak.
Yarı finalde Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırmayı başarırken Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup etmiş ve Halkbank'ın finaldeki rakibi olmuştu.
Kupada şampiyon olan takım, 2023-2024 sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.
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