Fenerbahçeli futbolculardan Altay Bayındır'a ziyaret

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik kadro, ameliyat olan kaleci Altay Bayındır'ı hastanede ziyaret etti.

DHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 23:21
Fenerbahçeli futbolculardan Altay Bayındır'a ziyaret
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Fenerbahçeli futbolcular, bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır’a kaldığı hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bugün Acıbadem Hastanesi'nde bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır’ı takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı.

Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır’a destek oldular.


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