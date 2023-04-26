Halkbank finale çıktı!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 22:49

Güncelleme: 26.04.2023 - 22:49

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor'u 3-1 yenen Halbank, seride 2-0 öne geçerek adını finale yazdırdı.

İlk maçı da 3-0 kazanan Halkbank'ın finaldeki rakibi 29 Nisan Cumartesi günü Ankara'da oynanacak Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta maçının galibi olacak. Bu müsabakanın mağlubu da Arkas Spor'la üçüncülük için karşılaşacak.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Hoag, Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğuzhan Tarakçı, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)

Halkbank: Mert Matic, Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Nimir, Jaeschke (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 25-21, 21-25, 21-25, 15-25)

Süre: 98 dakika (26, 23, 25, 24)