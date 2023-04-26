Halkbank finale çıktı!
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor'u 3-1 yenen Halbank, seride 2-0 öne geçerek finale çıktı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor'u 3-1 yenen Halbank, seride 2-0 öne geçerek adını finale yazdırdı.
İlk maçı da 3-0 kazanan Halkbank'ın finaldeki rakibi 29 Nisan Cumartesi günü Ankara'da oynanacak Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta maçının galibi olacak. Bu müsabakanın mağlubu da Arkas Spor'la üçüncülük için karşılaşacak.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Hoag, Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğuzhan Tarakçı, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)
Halkbank: Mert Matic, Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Nimir, Jaeschke (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Yunus Emre Tayaz)
Setler: 25-21, 21-25, 21-25, 15-25)
Süre: 98 dakika (26, 23, 25, 24)
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