Halkbank, Jihostroj'u 4 sette mağlup ett!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Çekya'nın Jihostroj ekibini 3-1 mağlup oldu.

Halkbank, Jihostroj'u 4 sette mağlup ett!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 23:44

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Çekya'nın Jihostroj ekibini 3-1 yendi.

Halkbank, D Grubu'ndaki ikinci maçını Ceske Budejovice kentinde Jihostroj ile yaptı.

Karşılaşmayı 25-18, 22-25, 25-22 ve 25-15'lik setlerle 3-1 kazanan Halkbank, grupta ilk galibiyetini elde etti.

Halkbank, ilk maçında Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımına 3-2 mağlup olmuştu.


Etiketler: #Halkbank Erkek Voleybol Takımı #Jihostroj #CEV Şampiyonlar Ligi
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