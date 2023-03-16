Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
Halkbank, İtalya'nın Cucine Lube'yi altın sette mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Halkbank, İtalya'nın Cucine Lube takımına karşı normal bölümü 3-1 geride tamamlamasına karşın, altın sette rakibini 15-12 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Halkbank, evinde oynadığı ilk maçı da 3-1 kazanmıştı.
Salon: Eurosuole Forum Salonu
Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan) ile Fabrice Collados (Fransa)
Cucine Lube: Yant, Anzani, Zaytsev, Nikolov, Chneny, De Cecco (Balaso, Garcia, D'Amico, Bottolo, Diamatini)
Halkbank: Nimir, Thomas, Mert Matic, Ma'a, Bruno, Yunus Emre Tayaz (Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu)
Setler: 31-29, 25-20, 23-25, 25-20, 12-15
Süre: 146 dakika
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