Halkbank yeni transferini açıkladı
Halkbank, milli voleybolcu Mirza Lagumdzija'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli voleybolcumuz Mirza Lagumdzija ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandık. Kulübümüze hoş geldin Mirza Lagumdzija." ifadeleri kullanıldı.
22 yaşındaki Mirza, 6 yıldır İzmir temsilcisi Arkas Spor forması giyiyordu.
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