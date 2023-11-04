Halkbank yeni transferini açıkladı

Halkbank, milli voleybolcu Mirza Lagumdzija'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 09:46
Halkbank yeni transferini açıkladı
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AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli voleybolcumuz Mirza Lagumdzija ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandık. Kulübümüze hoş geldin Mirza Lagumdzija." ifadeleri kullanıldı.

22 yaşındaki Mirza, 6 yıldır İzmir temsilcisi Arkas Spor forması giyiyordu.


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