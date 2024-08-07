Halterde Çinli Fabin Li altın madalya kazandı!

Halterde erkekler 61 kiloda Çinli Fabin Li altın madalya aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 23:31
Halterde Çinli Fabin Li altın madalya kazandı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda halter erkekler 61 kiloda altın madalya Çin'e gitti.

South Paris Arena 6'da yapılan müsabakalarda Çinli Fabin Li, altın madalyanın sahibi oldu.

Taylandlı Theerapong Silachai gümüş, ABD'li Hampton Morris de bronz madalya elde etti.


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