Halterde Çinli Fabin Li altın madalya kazandı!
Halterde erkekler 61 kiloda Çinli Fabin Li altın madalya aldı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda halter erkekler 61 kiloda altın madalya Çin'e gitti.
South Paris Arena 6'da yapılan müsabakalarda Çinli Fabin Li, altın madalyanın sahibi oldu.
Taylandlı Theerapong Silachai gümüş, ABD'li Hampton Morris de bronz madalya elde etti.
Spor Haberleri
- Halterde Çinli Fabin Li altın madalya kazandı!
- Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
- Başakşehir'de Danijel Aleksic ile yollar ayrıldı!
- Milli yelkenci Derin Atakan 16. oldu!
- Aleksandra Miroslaw kimdir?
- Merve Dinçel Kavurat veda etti!
- Kocaelispor, Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı
- Mauro Icardi'den flaş paylaşım!
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- Olimpiyatlara damga vuran evlenme teklifi!
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den yaz tatili kararı!
- Ya Erdoğan kimin adayıydı?
- 'Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması kabul edilemez'
- İki isim öne çıktı
- Adana'da art arda 3 deprem
- ABD'den Türkiye'ye 'ticaret' uyarısı
- Mevduat faizlerinde son durum belli oldu
- Depremzedenin cenazesi bulundu!
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor