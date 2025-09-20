Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hamburg, ligde ilk galibiyetini aldı!

20.09.2025 19:11:00
Almanya Bundesliga'nın 4. hafta karşılaşmasında Hamburg, evinde Heidenheim'i 2-1 mağlup etti. Mavi-beyazlılar bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini aldı.

Almanya Bundesliga'nın 4. hafta karşılaşmasında Hamburg, evinde Heidenheim'i ağırladı.

Volksparkstadion'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Hamburg, 2-1 kazandı.

Mavi-Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Luka Voskovic ve 59. dakikada Rayan Philippe kaydetti.

Deplasman ekibinin tek golünü 90+3. dakikada Adam Kölle attı.

Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Hamburg, puanını 4'e yükseldi. Heidenheim ise 0 puanda kaldı.

Hamburg gelecek hafta Union Berlin'e konuk olurken, Heindheim evinde Augsburg'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #Bundesliga #hamburg #Heidenheim