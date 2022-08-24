Hamidou Traore, Partizan'a transfer oldu

Giresunspor’un orta saha oyuncusu Hamidou Traore, Sırbistan ekibi Partizan’a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:12
Hamidou Traore, Partizan'a transfer oldu
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor’un Malili oyuncusu Hamidou Traore’nin Sırbıstan’ın Partizan takımı ile anlaştığı bildirildi.

Giresunspor'dan, Traore'nin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda takımıza katılan profesyonel futbolcumuz Hamidou Traore'nin transferi için Sırbistan Süper Ligi takımlarından FK Partizan ile anlaşma sağlanmıştır. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.



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