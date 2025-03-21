Hamilton, Ferrari ile ilk kez pole pozisyonunda!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 11:58

Güncelleme: 21.03.2025 - 11:58

2025 Çin Grand Prix'sinde sprint yarışı ve ana yarışla birlikte iki tane yarış seyredeceğimiz haftada Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk pole pozisyonunu sprint sıralama turlarında elde etmeyi başardı.

McLaren, favori olarak görüldüğü bu hafta sonunda sprint sıralama turlarında istediğini elde edemedi. Lando Norris ve Oscar Piastri, seansın sonlarında pole pozisyonu için araçlarını bir hayli zorladı ve arkadan kayma yaşayarak aracı kontrol etmekte zorlandıkları görüldü. Piastri, seansı 3. sırada tamamlarken, Norris ise 6. sırayı elde edebildi.

VERSTAPPEN TEK TURDA MCLAREN'İ GEÇTİ

Max Verstappen, sprint sıralama turlarının son seasında son saniye pitten çıktı ve kendisini piste attı. Hızlanan pist sayesinde güçlü bir performans sergileyen Hollandalı pilot, hata yapmadı ve McLaren pilotlarını geride bırakarak 2. sırada kendisine yer buldu. Takım arkadaşı Liam Lawson ise seansın daha ilk turunda elenen isim oldu ve sprint yarışına en arka sıradan başlayacak.

MERCEDES'İN GÜCÜ YETMEDİ

Mercedes, sprint sıralama turlarında güçlü ve hatasız bir performans sergilemeyi başardı. Araç performası, sürücülerin gayretlerine yardımcı olamadı ve George Russell ve Kimi Antonelli orta sıralarda seansı noktaladı. Russell, kusursuza yakın bir performans sergilese bile 5. sırada yer aldı ama Norris'in önünde kaldı. Kimi Antonelli ise takım arkadaşına göre birkaç hata yaptı ve aracı kontrol etmekte bazı noktalarda zorlandı. Genç pilot, seansı 7. sırada noktaladı.

İşte Sprint Sıralama Turları'nın sonuçları:

1) Lewis Hamilton (Ferrari)

2) Max Verstappen (Red Bull)

3) Oscar Piasti (McLaren)

4) Charles Leclerc (Ferrari)

5) George Russell (Mercedes)

6) Lando Norris (McLaren)

7) Kimi Antonelli (Mercedes)

8) Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

9) Alex Albon (Williams)

10) Lance Stroll (Aston Martin)

11) Fernando Alonso (Aston Martin)

12) Oliver Bearman (Haas)

13) Carlos Sainz (Williams)

14) Gabriel Bortoleto (Sauber)

15) Isack Hadjar (Racing Bulls)

16) Jack Doohan (Alpine)

17) Pierre Gasly (Alpine)

18) Esteban Ocon (Haas)

19) Nico Hulkenberg (Sauber)

20) Liam Lawson (Red Bull)