Hamza Hamzaoğlu'ndan istifa açıklaması!

18 Şubat 2022 Cuma, 23:27

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

Hamzaoğlu, "Maça iyi başladık, sonuna kadar da iyi mücadele ettik. Çok talihsiz iki gol yedik. Oyuncularıma teşekkür ettim içeride. Skor ne olursa olsun, yapmaları gerekeni yaptılar. Oyuncularıma söyleyecek hiçbir şeyim yok. Seyirciye gelince geçen hafta Alper, bu hafta Sabo, gelecek hafta kim olur bilemiyorum. Bu şekilde olmaz." ifadelerini kullandı.

Tribünlerden istifaya davet edilmesiyle ilgili konuşan deneyimli hoca, "Bizi istifaya davet ettiler. Bu çok normal, burada göreve çağrılma varsa istifaya çağırma da var. Yönetimle oturup konuşuruz bu akşam. Başkan beni aradı, ihtiyacı olduğunu söyledi, geldik. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız, bunu camia da biliyor. Biz devam etmekten yanayız ama kararı birlikte alacağız. Bizden yana sıkıntı yok. Daha henüz konuşmadım kimseyle ama bir değerlendirme yapmamız lazım." dedi.

Hamzaoğlu, son olarak gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı için, "Galatasaray, bu ligde oynayacağımız maçlardan bir tanesi. İlk yarıda burada iyi oynadık, son saniyede yediğimiz golle mağlup olduk. Biz bu şekilde oynarsak, kazanamayacağımız maç yok. Elimizden geleni yapacağız, kazanırız, kaybederiz onu artık maç belirleyecek" şeklinde konuştu.