Hansi Flick'ten Olmo ve Victor için açıklama!
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, lisans kayıtları yapılamayan Dani Olmo ve Pau Victor'un durumlarıyla ilgili konuştu.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Kral Kupası'nda Barbastro ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Flick, lisans kayıtları yapılamayan Dani Olmo ve Pau Victor ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.
Alman teknik adam, "Bu konuda konuşmak istemiyorum, bu benim işim değil. Benim işim takımı bir sonraki maça hazırlamak. Başkanla konuştum. Söz konusu takım olduğunda yönetime güveniyorum. Ben her zaman pozitifim, karar için beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Federasyon, 31 Aralık'ta Dani Olmo ve Pau Victor'un lisanslarını kaydedebilmesi için Barcelona'ya 3 gün ekstra süre vermişti. Federasyonun, iki futbolcu için kararını kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.
Etiketler: #barcelona #Hansi Flick #Dani Olmo #Pau Victor
Spor Haberleri
- Samsunspor'da 4 oyuncu Trabzonspor'a karşı yok!
- İstanbulspor'un 99'uncu kuruluş yılı kutlandı
- Enzo Maresca: Şampiyonluk yarışında değiliz
- Amed - Ankaragücü maçının günü ve saati değişti
- Hansi Flick'ten Olmo ve Victor için açıklama!
- Sinan Kaloğlu'ndan Beşiktaş için açıklama!
- Thomas Heurtel'e büyük şok!
- Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber
- Miguel Crespo'dan Atletico Madrid itirafı
- Fenerbahçe Beko, yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı!
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
- Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
- Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç tutuklandı
- Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
- Yargıtay üyesi bu sefer de Atatürk’e hakaret etti!
- 'Hayatımda duyduğum en büyük yalan...'
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sessizliğini bozdu
- Erhan Afyoncu’nun talimatıyla çekilmiş!
- İptal kararına rağmen çalışma sürüyor
- Gözaltından önce ‘Teröristlerle Konuşmak’