Hapis cezası almıştı: Mahkemeden flaş Dani Alves kararı!
Barcelona Mahkemesi, daha önce cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezası alan Dani Alves'i 1 milyon Euro kefaletle serbest kalacağı belirtildi.
Cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski futbolcusu Dani Alves'in akıbeti belli oldu.
KEFALETLE SERBEST
Marca'da yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun 1 milyon Euro kefalet ödediği takdirde serbest kalacağı belirtildi.
NE CEZA ALMIŞTI?
Daha önce 4.5 yıl hapis cezası alan eski futbolcu, 150 bin Euro para cezasının yanı sıra 5 yıl süreyle denetimli serbestlik ve mağdura yaklaşma yasağı verildiği açıklanmıştı.
EFSANELER ARASINDAN ÇIKARILDI
Barcelona, Alves'in adını 102 eski futbolcunun yer aldığı Barcelona efsaneler listesi grubundan çıkarmıştı.
Barselona'da 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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