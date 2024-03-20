Hapis cezası almıştı: Mahkemeden flaş Dani Alves kararı!

Barcelona Mahkemesi, daha önce cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezası alan Dani Alves'i 1 milyon Euro kefaletle serbest kalacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:20
Hapis cezası almıştı: Mahkemeden flaş Dani Alves kararı!
Abone Ol google-news

Cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski futbolcusu Dani Alves'in akıbeti belli oldu.

KEFALETLE SERBEST

Marca'da yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun 1 milyon Euro kefalet ödediği takdirde serbest kalacağı belirtildi.

NE CEZA ALMIŞTI?

Daha önce 4.5 yıl hapis cezası alan eski futbolcu, 150 bin Euro para cezasının yanı sıra 5 yıl süreyle denetimli serbestlik ve mağdura yaklaşma yasağı verildiği açıklanmıştı.

EFSANELER ARASINDAN ÇIKARILDI

Barcelona, Alves'in adını 102 eski futbolcunun yer aldığı Barcelona efsaneler listesi grubundan çıkarmıştı.

Barselona'da 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Dani Alves haberleri mahkeme haberleri barcelona haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Eski Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e hapis cezası!

Son Dakika... Eski Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e hapis cezası!
İntihar ettiği iddia edilmişti: Cezaevindeki Dani Alves'in kardeşinden flaş paylaşım!

İntihar ettiği iddia edilmişti: Cezaevindeki Dani Alves'in kardeşinden flaş paylaşım!
Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi

Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En düşünceli 4 burç: İncelikli davranışları ve empatik kişilikleriyle herkesi mest ediyorlar...

En düşünceli 4 burç: İncelikli davranışları ve empatik kişilikleriyle herkesi mest ediyorlar...
TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!

TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!
Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Bizde kimsenin hesabı kalmaz'

Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Bizde kimsenin hesabı kalmaz'
Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olayların yankısı sürüyor: Koridorda saldırı Koç’tan talimat

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olayların yankısı sürüyor: Koridorda saldırı Koç’tan talimat
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen’den transfer mesajı!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen’den transfer mesajı!
Meze sofrasının yıldızı Hibeş tarifi

Meze sofrasının yıldızı Hibeş tarifi
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu