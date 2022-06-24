Haris Hajradinovic, 2026 yılına kadar Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile sözleşme yeniledi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Üç sezondur kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kasımpaşa formasıyla tüm kulvarlarda 129 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 14 gol attı.
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