Haris Seferovic, Galatasaray için geliyor

19 Temmuz 2022 Salı, 10:17

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı İsviçreli golcü Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor.

Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro verecek olan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon Euro da satın alma maddesi koydurdu. Yıldız oyuncu sarı-kırmızılılarda 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girecek.

Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.