Harry Kane Premier Lig tarihine geçti: Tottenham 1 puanı kurtardı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 18:00

Premier Lig'in 16. haftasında Tottenham, Brentford deplasmanına konuk oldu. Tottenham karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi yakaladı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Brentford, 15. dakikada Vitaly Janelt ve 54. dakikada Ivan Toney'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Tottenham ise bu gollere 65. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg ile karşılık verdi.

Fotoğraf: Harry Kane (solda)

KANE TARİHE GEÇTİ

Tottenham'ın ilk golünü atan Kane, Boxing Day maçlarında 10 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Golcü futbolcu, 26 Aralık tarihinde oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı.

Bu sonucun ardından Tottenham 30, Brentford 20 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Aston Villa'yı ağırlayacak. Brentford ise West Ham United deplasmanına konuk olacak.