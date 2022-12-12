Portekizli futbolcu Joao Felix'e bir talip de Premier Lig'den çıktı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 21:45

Atletico Madrid'den ayrılacağı haberleri çıkan Joao Felix için Arsenal de devreye girdi.

Marca'nın haberine göre, İngiliz ekibinin Portekizli yıldızın transferi konusunda favori takımlardan biri olduğu belirtildi.

ATLETICO MADRID 100 MİLYON EURO BEKLİYOR

Atletico Madrid'in ise Joao Felix'e yaptığı 127 milyon Euro'luk yatırımını karşılamak istediği ve 23 yaşındaki futbolcu için 100 milyon Euro'dan az teklifleri değerlendirmeyeceği kaydedildi.

PSG TEMASLARA BAŞLADI

Öte yandan Fransız devi Paris Saint-Germain'in de Felix'in menajeri olan Jorge Mendes'le temaslara başladığı ifade edildi.

Felix'in adı Arsenal ve PSG dışında, Manchester United ve Chelsea ile de anılıyor.